İstanbul-caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - 3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - 3 - Son Dakika

İstanbul-caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - 3

6 saat önce

CADDEBOSTAN SAHİLİNİ KIRMIZI YOSUNLAR SARDI - 3 (aktüel 2)

İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİLİNİ KIRMIZI YOSUNLAR SARDI - 3 (aktüel 2)

İstanbul-caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - 3

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:36 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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