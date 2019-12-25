İstanbul-caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - 3 - Son Dakika

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İstanbul-caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - 3
6 saat önce
CADDEBOSTAN SAHİLİNİ KIRMIZI YOSUNLAR SARDI - 3 (aktüel 2)
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:36 Kaynak: DHA
İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİLİNİ KIRMIZI YOSUNLAR SARDI - 3 (aktüel 2)
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