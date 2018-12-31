İstanbul- Caddede İki Araç Birbirlerine Çarpa Çarpa İlerliyorlardı

Araçlardan biri doğalgaz kutusuna çarptı.

Araçlardan biri doğalgaz kutusuna çarptı. Cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.



Haber-Kamera Hakan KAYA-Hasan YILDIRIMİSTANBUL,(DHA)



Şişli Aytekin Kotil Caddesi üzerinde 34 EU 9588 plakalı otomobili ile 34 KT 049 plakalı araç birbirlerine çarpa çarpa ilerlerken araçlardan biri doğalgaz kutusuna çarptı. İddialara göre caddede iki araç arasında yaşanan kovalamaca sırasında birbirlerine çarptıkları belirtilirken, doğalgaz kutusundan etrafa gaz yayıldı. Çevreye doğalgaz yayıldığı için polis caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine itfiaye ve İGDAŞ ekipleri olay yerine sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul'un Göbeğinde Pompalı Dehşet! Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı

Aldatıldığından Şüphelenen Koca Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı

Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi