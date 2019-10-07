Son Dakika Haberleri: İstanbul Caddesi 2 gün trafiğe kapanıyor
Son Dakika Güncel İstanbul Caddesi 2 gün trafiğe kapanıyor

İstanbul Caddesi 2 gün trafiğe kapanıyor

39 dakika önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Caddesi için hazırlanan projenin uygulanması için düğmeye bastı.

İstanbul Caddesi 2 gün trafiğe kapanıyor, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Caddesi için hazırlanan projenin uygulanması için düğmeye bastı.


Düzce Belediyesi İstanbul Caddesi üzerinde uygulanacak yeni proje için çalışmalara başlıyor. Cadde üzerinde araç trafiği, yayalar ve bisiklet kullanıcılarını kapsayan yeni projenin uygulanması için ilk olarak tramvay rayları kaldırılacak. Konuyla ilgili olarak fiilen harekete geçen Düzce Belediyesi, Düzce Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne yazı yazdı. Cadde üzerinde uygulanacak üç şeritli yeni projenin uygulanması için ilk olarak tramvay rayları sökecek. Caddenin akış yönünün soluna yapılması planlanan bisiklet yolu için yapılacak çalışmaya ilişkin yazılan resmi yazıda şu ifadelere yer verildi: "Belediyemiz tarafından Düzce Merkez, İstanbul Caddesi üzerinde yol düzenleme ve asfalt çalışması yapılacağından yolun 08/10/2019 tarih ve saat 22: 00'den başlayıp 10/10/2019 tarih ve saat 00: 00'a (09/10/2019 Çarşamba tüm gün kapalı olup gece 00: 00'da trafiğe açılmak üzere) kadar kapatılması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz."


Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada cadde üzerinde yapılacak çalışmaların yazıda belirtilen tarihler arasında tamamlanacağı belirtilerek, çalışmalar süresince duyarlı davranan vatandaşlara teşekkür edildi. - DÜZCE

İstanbul Caddesi, Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:54 Kaynak: İHA
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