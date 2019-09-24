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İstanbul Caddesi şekilleniyor

1 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü "İstanbul Caddesi Projesi" kapsamında şantiyede hazırlanan örnek uygulamaları inceledi.

İstanbul Caddesi şekilleniyor, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü "İstanbul Caddesi Projesi" kapsamında şantiyede hazırlanan örnek uygulamaları inceledi.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü İstanbul Caddesi üzerinde uygulanacak yeni proje için hazırlanan örnekleri incelemek üzere şantiyeyi ziyaret etti. Başkan Yardımcıları Dr. Cengiz Tuncer ve Celal Kasapoğlu ile ilgili birim müdürlerinin de eşlik ettiği inceleme gezisinde belediye öz kaynakları ile şantiyede üretimi yapılan bisiklet ve yaya yolu ayrım uygulamaları incelendi. Çevre şehirlerde uygulanan birbirinden farklı duba ve ferforje korkulukları inceleyen Başkan Özlü, cadde üzerinde bulunan tramvay yolu için hazırlanacak bisiklet yolu uygulaması hakkında da istişarelerde bulundu.


Cadde boyunca uygulanacak projenin detaylarını harita üzerinden değerlendiren heyet, konuyla ilgili olan kurum ve kuruluşlarla yapılan toplantılardan çıkan sonuçlar hakkında da fikir alışverişinde bulundu. Başkan Özlü inceleme gezisi hakkında da kısa bir açıklama yaparak "Proje uygulamasında her ihtimali ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyoruz. Yayaların can güvenliği, acil durumlarda bisiklet yollarının nasıl kullanılacağı gibi konular da proje uygulamasında göz önünde bulundurulacak. Yani cadde üzerindeki yaya trafiği kontrol altına alınacak. Ambulans, İtfaiye araçlarının geçişleri için alternatifler düşünüyoruz. Şehrin kalbini oluşturan İstanbul Caddesi tüm vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenecek" şeklinde konuştu. - DÜZCE

İstanbul Caddesi, Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:49 Kaynak: İHA
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