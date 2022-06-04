İstanbul Caddesinde motosiklet denetimi - Son Dakika
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İstanbul Caddesinde motosiklet denetimi

04.06.2022 11:44
İstanbul Caddesinde motosiklet denetimi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte İstanbul Caddesi motosiklet kullananlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte İstanbul Caddesi motosiklet kullananlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, araç trafiğine kapatılan alanları, yasak olmasına rağmen ısrarla kullanarak yayaların can güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Araç trafiğine kapatılan ve tamamen yayalaştırılan İstanbul Caddesi'nde, başta motosikletler olmak üzere tüm motorlu taşıt giriş çıkışlarına yönelik Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine caddeye girmemeleri yönünde uyarılar yaptı.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada yayalaştırılan İstanbul Caddesinde motosikletlere yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

İstanbul Caddesinde motosiklet denetimi
İstanbul Caddesinde motosiklet denetimi
İstanbul Caddesinde motosiklet denetimi

YORUMLAR
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Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı Gaspçıların aracından sahte altınlar çıktı Gaspçıların aracından sahte altınlar çıktı
Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, İstanbul, Zabıta, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Caddesinde motosiklet denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Caddesinde motosiklet denetimi - Son Dakika
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