İSTANBUL -ÇAĞLAYAN ADLİYESİ ÖNÜNDE HAREKETLİ DAKİKALAR -2 - Son Dakika

Kubilay ÖZEV - İstanbul DHA- ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar yaşandı. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti. Bu sırada adliye önünde bulunanlar büyük panik yaşadı.

Olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre adliye önünde iki grup birbirine girdi. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti. Silahlarını çeken polis, kavga eden gruba yöneldi. Bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.