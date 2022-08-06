Olay, 25.07.2022 günü saat 23.00 sıralarında İstanbul Çağlayan'da meydana gelmişti. Askere gidecek olan 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı, evinin bulunduğu sokak ortasında çıkan kavgada kalbinden ve sırtından bıçaklanarak şüpheli Ferhat M. isimli şahıs tarafından öldürülmüştü. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde şüpheli Ferhat M. isimli şahıs Edirne ili Uzunköprü ilçesinde kaçak yollarla ülke dışına çıkmaya çalıştığı sırada Cinayet Büro ekiplerince yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

İstanbul Çağlayan 'da askere gidecek olan 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı'yı evinin bulunduğu sokakta kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren Ferhat M. isimli şahıs, Edirne 'den kaçak yollarla ülke dışına çıkmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Ortak bildiride, iki lider Ukrayna'dan tahıl ve gıdanın taşınmasına yönelik İstanbul Mutabakatına varılmasında iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin...

Ortak bildiride, iki lider Ukrayna'dan tahıl ve gıdanın taşınmasına yönelik İstanbul Mutabakatına varılmasında iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin...

Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Çağlayan, İstanbul, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

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