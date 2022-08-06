Sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı

06.08.2022 15:51
Sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı

İstanbul Çağlayan'da askere gidecek olan 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı'yı evinin bulunduğu sokakta kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren Ferhat M. isimli şahıs, Edirne'den kaçak yollarla ülke dışına çıkmaya çalıştığı sırada yakalandı.

İstanbul Çağlayan'da askere gidecek olan 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı'yı evinin bulunduğu sokakta kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren Ferhat M. isimli şahıs, Edirne'den kaçak yollarla ülke dışına çıkmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Olay, 25.07.2022 günü saat 23.00 sıralarında İstanbul Çağlayan'da meydana gelmişti. Askere gidecek olan 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı, evinin bulunduğu sokak ortasında çıkan kavgada kalbinden ve sırtından bıçaklanarak şüpheli Ferhat M. isimli şahıs tarafından öldürülmüştü. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde şüpheli Ferhat M. isimli şahıs Edirne ili Uzunköprü ilçesinde kaçak yollarla ülke dışına çıkmaya çalıştığı sırada Cinayet Büro ekiplerince yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Çağlayan, İstanbul, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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