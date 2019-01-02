Son Dakika Haberleri: İstanbul Çaldıkları Malzemelerle Yakalandı

İstanbul Çaldıkları Malzemelerle Yakalandı

39 dakika önce

Şişli Bomonti Tüneli çıkışında bulunan elektrik trafosundan demir plaka çalan iki kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Çaldıkları Malzemelerle Yakalandı, System.String[]
Şişli Bomonti Tüneli çıkışında bulunan elektrik trafosundan demir plaka çalan iki kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Bomonti çıkışında bulunan elektrik trafosunun olduğu bölüme girmeye çalışan 2 kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri o sırada çaldıkları demir plakaları kağıt toplamak için kullandıkları el arabasına koyan 2 kişiyle karşılaştı. Uğur A. polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanırken, diğer şüpheli ise kaçmayı başardı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından kaçan şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:00 Kaynak: DHA

Dolmabahçe Sarayı, Şişli, Polis, Güncel
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