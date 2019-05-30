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İSTANBUL - ÇALIŞANLARINI DÖVEN EĞLENCE MEKANI SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI (1)

2 saat önce

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA Beşiktaş'taki eğlence mekanında çalışanları döven Şahin Ş. gözaltına alındı.

İSTANBUL - ÇALIŞANLARINI DÖVEN EĞLENCE MEKANI SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI (1), System.String[]

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA 

Beşiktaş'taki eğlence mekanında çalışanları döven Şahin Ş. gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerin çıkmasının ardından  eğlence mekanı sahibi Şahin Ş. bu sabah gözaltına alındı. Şahin Ş.'nin gün içinde adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin görüntü


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:31 Kaynak: DHA
DHA, Beşiktaş, İstanbul, Güncel
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