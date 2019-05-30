İSTANBUL - ÇALIŞANLARINI DÖVEN EĞLENCE MEKANI SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI (1)
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Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA Beşiktaş'taki eğlence mekanında çalışanları döven Şahin Ş. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:31 Kaynak: DHA
Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA
Beşiktaş'taki eğlence mekanında çalışanları döven Şahin Ş. gözaltına alındı.
Güvenlik kamerası görüntülerin çıkmasının ardından eğlence mekanı sahibi Şahin Ş. bu sabah gözaltına alındı. Şahin Ş.'nin gün içinde adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olaya ilişkin görüntü
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