Son Dakika Haberleri: İstanbul - - Cam Takmaya Geldi, Çöken Binanın Altında Kaldı

İstanbul - - Cam Takmaya Geldi, Çöken Binanın Altında Kaldı

59 dakika önce

Haber Kamera- Ramazan EĞRİ/ Cemil ÖZDEMİR/ Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHAKartal'da çöken 8 katlı binanın altında kalanlardan birinin de giriş kata cam takmaya gelen camcı olduğu öğrenildi.

İstanbul - - Cam Takmaya Geldi, Çöken Binanın Altında Kaldı, System.String[]
Haber Kamera- Ramazan EĞRİ/ Cemil ÖZDEMİR/ Gamze ŞİMŞEK-  İstanbul DHA

Kartal'da çöken 8 katlı binanın altında kalanlardan birinin de giriş kata cam takmaya gelen camcı olduğu öğrenildi.

Kartal'da camcı Volkan Balta (35) dün çöken binanın giriş katındaki işyerine cam takmaya gitmişti. Volkan Balta ve çırağı işlerini bitirdi. Balta ellerini yıkamak için işyerinde kaldı, çırağı ise sokağa çıktı. Tam bu anda çökme meydana geldi. Çırağı kaçmayı başarırken Balta çöken binanın altında kaldı. Camcı Volkan Balta'nın yakınları iyi haber almak enkaz alanında bekliyor. Balta'nın esnaf arkadaşı Mecit Karapınar, "Dün saat galiba 15.30 gibi o binanın camlarını değiştirmek için gitmiş. İşini bitirdikten sonra çırağa 'sen git ben geliyorum' demiş. Ellerini yıkayacağını söylemiş, daha sonra bina çökmüş. İnşallah iyi bir haber bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cam dükkanından görüntü 

-Esnaf Mecit Karapınar ile röp

-Cam ustası Volkan baltanın fotoğrafları

-Genel ve detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:23 Kaynak: DHA

İstanbul, Cam, Güncel
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