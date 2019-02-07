İstanbul - - Cam Takmaya Geldi, Çöken Binanın Altında Kaldı

Haber Kamera- Ramazan EĞRİ/ Cemil ÖZDEMİR/ Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHAKartal'da çöken 8 katlı binanın altında kalanlardan birinin de giriş kata cam takmaya gelen camcı olduğu öğrenildi.

Haber Kamera- Ramazan EĞRİ/ Cemil ÖZDEMİR/ Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA



Kartal'da çöken 8 katlı binanın altında kalanlardan birinin de giriş kata cam takmaya gelen camcı olduğu öğrenildi.



Kartal'da camcı Volkan Balta (35) dün çöken binanın giriş katındaki işyerine cam takmaya gitmişti. Volkan Balta ve çırağı işlerini bitirdi. Balta ellerini yıkamak için işyerinde kaldı, çırağı ise sokağa çıktı. Tam bu anda çökme meydana geldi. Çırağı kaçmayı başarırken Balta çöken binanın altında kaldı. Camcı Volkan Balta'nın yakınları iyi haber almak enkaz alanında bekliyor. Balta'nın esnaf arkadaşı Mecit Karapınar, "Dün saat galiba 15.30 gibi o binanın camlarını değiştirmek için gitmiş. İşini bitirdikten sonra çırağa 'sen git ben geliyorum' demiş. Ellerini yıkayacağını söylemiş, daha sonra bina çökmüş. İnşallah iyi bir haber bekliyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:



-----------------



-Cam dükkanından görüntü



-Esnaf Mecit Karapınar ile röp



-Cam ustası Volkan baltanın fotoğrafları



-Genel ve detay

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul Valisi'nin "İletişim Kurduk" Dediği Havva, 19 Saat Sonra Kurtarıldı

Trafik Cezasına Kızan Sürücü, Motosikletini Parçaladı

İstanbul ve Ankara İçin Yapılan Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar

Al-Nassr'a Transfer Olan Maicon, İstanbul'dan Ayrıldı