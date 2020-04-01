İstanbul - Çanakkale yolunda ateş ölçerli sıkı tedbir - Son Dakika

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İstanbul - Çanakkale yolunda ateş ölçerli sıkı tedbir
6 saat önce
İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi yakınlarında yolu tutan polis ve jandarma ekipleri tüm araçları tek tek durdurarak, sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor.
İstanbul- Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi yakınlarında yolu tutan polis ve jandarma ekipleri tüm araçları tek tek durdurarak, sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor.
Şehirlere giriş ve çıkışlarda yeni tip Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri arttırılarak, şehir dışından gelen araçlar durdurulup yolcuların ateşi ölçülüyor. Cihazlarla ateş kontrolü yapılarak kişiler kayıt altına alınıyor.
Trafik ekipleri, otobüslerde yolcu sayısı ve oturma düzenine yönelik kontrolde bulunuyor. Yapılan kontrollerde, vatandaşların, nereden gelip nereye gittiği de sorgulanıyor. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:53 Kaynak: İHA
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