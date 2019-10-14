Son Dakika Haberleri: İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis
Son Dakika Güncel İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis

İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis

1 saat önce

İstanbul-Çanakkale yolu Tekirdağ'ın Malkara ilçesi civarında yoğun sis etkili oldu.

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İstanbul- Çanakkale yolu Tekirdağ'ın Malkara ilçesi civarında yoğun sis etkili oldu.


Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis İstanbul - Çanakkale yolunun D- 110 Karayolu bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, polis tarafından sürücüler uyarıldı.


Ekipler bölgede denetimlerini sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

Malkara ilçesi, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
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