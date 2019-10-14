İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis
1 saat önce
İstanbul-Çanakkale yolu Tekirdağ'ın Malkara ilçesi civarında yoğun sis etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
İstanbul- Çanakkale yolu Tekirdağ'ın Malkara ilçesi civarında yoğun sis etkili oldu.
Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis İstanbul - Çanakkale yolunun D- 110 Karayolu bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, polis tarafından sürücüler uyarıldı.
Ekipler bölgede denetimlerini sürdürüyor. - TEKİRDAĞ
Küresel fonlar altın yatırımında tüm zamanların rekorunu kırdı Son dakika: Erdoğan'dan Şam-YPG anlaşmasına ilk yorum: Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız Son Dakika: Türk jetleri mühimmat ikmali yapan teröristleri bombaladı Siyasete yıllarını veren Devlet Bahçeli ilk kez sakal bıraktı