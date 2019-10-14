İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis

İstanbul- Çanakkale yolu Tekirdağ'ın Malkara ilçesi civarında yoğun sis etkili oldu.



Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis İstanbul - Çanakkale yolunun D- 110 Karayolu bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, polis tarafından sürücüler uyarıldı.



Ekipler bölgede denetimlerini sürdürüyor. - TEKİRDAĞ