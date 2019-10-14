Son Dakika Haberleri: İstanbul - Çanakkale yolunda yoğun sis
Son Dakika Genel İstanbul - Çanakkale yolunda yoğun sis

İstanbul - Çanakkale yolunda yoğun sis

1 saat önce

İstanbul - Çanakkale yolunda yoğun sisTEKİRDAĞ - İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi civarında yoğun sis etkili oldu.

İstanbul - Çanakkale yolunda yoğun sis

TEKİRDAĞ - İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi civarında yoğun sis etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis İstanbul - Çanakkale yolunun D- 110 Karayolu bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, polis tarafından sürücüler uyarıldı.

Ekipler bölgede denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul - Çanakkale yolunda yoğun sis

Malkara ilçesi, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Turhan: Dünyada sadece ABD'de uygulanan 'üçlü pist' uygulaması için çalışma başlattık
Deprem kabusu bitmiyor! İstanbul bir kez daha sallandı İstiklal caddesi'ndeki cinayetin iddianamesi kabul edildi Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 22:25:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul - Çanakkale yolunda yoğun sis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]