İstanbul - Çanakkale yolunda yoğun sis
1 saat önce
İstanbul - Çanakkale yolunda yoğun sisTEKİRDAĞ - İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi civarında yoğun sis etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:58 Kaynak: İHA
İstanbul - Çanakkale yolunda yoğun sis
TEKİRDAĞ - İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi civarında yoğun sis etkili oldu.
Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis İstanbul - Çanakkale yolunun D- 110 Karayolu bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, polis tarafından sürücüler uyarıldı.
Ekipler bölgede denetimlerini sürdürüyor.
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