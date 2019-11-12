İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis

İstanbul- Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi arasında görülen yoğun sis ulaşımı etkiledi.



Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis İstanbul - Çanakkale yolunun D- 110 - 03 Karayolu bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin 40 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, polis tarafından sürücüler uyarıldı.



Polis ekibi bölgede denetimlerini sürdürüyor. - TEKİRDAĞ