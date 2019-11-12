İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis
6 saat önce
İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi arasında görülen yoğun sis ulaşımı etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
İstanbul- Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi arasında görülen yoğun sis ulaşımı etkiledi.
Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis İstanbul - Çanakkale yolunun D- 110 - 03 Karayolu bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin 40 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, polis tarafından sürücüler uyarıldı.
Polis ekibi bölgede denetimlerini sürdürüyor. - TEKİRDAĞ
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