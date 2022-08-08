İSTANBUL-CANKURTARANLAR YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRENLERİ BÖYLE KURTARDI

ARNAVUTKÖY Karaburun Sahili'nde elverişsiz hava koşulları ve yasağa aldırış etmeyerek denize girenler boğulma tehlikesi geçirdi. Azgın dalgalara karşı kulaç atarken boğulmak üzere olanlar ise cankurtaranlar tarafından son anda kurtarıldı. Arnavutköy'de yasağa ve yetkililerin tüm uyarılarına rağmen denize giren vatandaşlar, zaman zaman boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların ısrarlı uyarılarına aldırış etmeden denize yüzmeye giren 2 kişi, azgın dalgaların içinde kaldı. Rip akıntısı nedeniyle kıyıya ulaşamayan 2 kişinin yardımına sahilde görevli cankurtaranlar koştu. Boğulmaktan son anda kurtarılarak kıyıya çekilen 2 kişiye yapılan o müdahale cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

- İstanbul