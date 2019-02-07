İstanbul- Canlı Yayın Duyurusu

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23 dakika önce
CANLI YAYIN DUYURUSUİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun enkaz alanında açıklama yapması bekleniyor.
İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun enkaz alanında açıklama yapması bekleniyor. Canlı yayındayız.
İstanbul DHA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:17 Kaynak: DHA
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