Son Dakika Haberleri: İstanbul- Canlı Yayın Duyurusu

İstanbul- Canlı Yayın Duyurusu

23 dakika önce

CANLI YAYIN DUYURUSUİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun enkaz alanında açıklama yapması bekleniyor.

İstanbul- Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun enkaz alanında açıklama yapması bekleniyor. Canlı yayındayız.

İstanbul DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:17 Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seri Katil Atalay Filiz'in Cezai Ehliyeti Tam Çıktı İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu'nun Trafik Projesine Sıra Dışı Destek Son Dakika! Bakan Albayrak'tan Artan Meyve ve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 21:40:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul- Canlı Yayın Duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]