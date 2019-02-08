Son Dakika Haberleri: İstanbul- Canlı Yayın Duyurusu

İstanbul- Canlı Yayın Duyurusu

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kartal'da yaralıları ziyaretini ardından açıklama yapıyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kartal'da yaralıları ziyaretini ardından açıklama yapıyor. Canlı yayındayız. 

İSTANBUL DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:11 Kaynak: DHA

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