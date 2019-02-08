İstanbul- Canlı Yayın Duyurusu

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1 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kartal'da yaralıları ziyaretini ardından açıklama yapıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kartal
'da yaralıları ziyaretini ardından açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
İSTANBUL DHA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:11 Kaynak: DHA
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