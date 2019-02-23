İstanbul - Canlı Yayın Duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıtacağı basın toplantısı düzenleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıtacağı basın toplantısı düzenleyecek. Saat 14.00 sıralarında başlaması beklenen toplantıyı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.



İstanbul DHA

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