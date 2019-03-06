Son Dakika Haberleri: İstanbul - - Çarptığı Kadınla Birlikte Bahçeye Uçtu

İstanbul - - Çarptığı Kadınla Birlikte Bahçeye Uçtu

2 saat önce

Başakşehir'deki ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul - - Çarptığı Kadınla Birlikte Bahçeye Uçtu, System.String[]
Başakşehir'deki ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil çarptığı kadınla birlikte site bahçesine uçtu.

Bu sırada balkondaki bir kişi paniğe kapılarak balkondan atladı.

Anıl UÇAN/İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR'de bir sürücünün çarptığı kadınla birlikte bir sitenin bahçesine uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin girişine doğru ilerleyen sürücü, fren yerine gaza basında yol kenarındaki kadına çarptı. Kadını da önüne alan araç sitesinin bahçesine uçtu. Bu sırada giriş kattaki dairenin balkonundaki kişi de aracın üzerine geldiğini görünce balkondan atladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Araç sürücüsü ile balkondan atlayan kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Otomobilin ilerlemesi

-Yol kenarındaki kadına çarpması

-Aracın site bahçesine uçması

-Balkondan atlayan kişi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:25 Kaynak: DHA

Araç, Başakşehir, Güncel
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