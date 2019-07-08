Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - ÇATALCA, ARNAVUTKÖY VE BÜYÜKÇEKMECE'YE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
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İSTANBUL - ÇATALCA, ARNAVUTKÖY VE BÜYÜKÇEKMECE'YE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

18 dakika önce

İstanbul DHA - METEOROLOJİ, İstanbul'un 3 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

İSTANBUL - ÇATALCA, ARNAVUTKÖY VE BÜYÜKÇEKMECE'YE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI, System.String[]

İstanbul  DHA - METEOROLOJİ, İstanbul'un 3 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:47 Kaynak: DHA
Arnavutköy, İstanbul, Çatalca, DHA, Güncel
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