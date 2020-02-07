İstanbul Çatalca beyaza büründü - Son Dakika

İstanbul Çatalca beyaza büründü
6 saat önce
İstanbul Çatalca, akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
İstanbul Çatalca, akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteriyor. Çatalca'da etkili olan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.
(Yusuf Eker/İHA)
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