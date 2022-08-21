Çatalca'da kumar oynadıkları iddia edilen kişilere para cezası verildi - Son Dakika
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Çatalca'da kumar oynadıkları iddia edilen kişilere para cezası verildi

21.08.2022 15:30
Çatalca'da kumar oynadıkları iddia edilen kişilere para cezası verildi

İstanbul Çatalca'da kumar oynatıldığı iddia edilen bir villaya düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı, kumar oynayanlara 10 bin 914 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Çatalca'da kumar oynatıldığı iddia edilen bir villaya düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı, kumar oynayanlara 10 bin 914 lira cezai işlem uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, Kaleiçi Mahallesi Kavaklar Sokak'taki villada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Baskında, "Casino" olarak dizayn edilen villada kumar oynatıldığı tespit edildi.

Villada mekan sahibi ile kumar oynadıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Kumar oynayan kişilere Kabahatler Kanunu gereği toplam 10 bin 914 lira idari para cezası uygulandı.

Aramalarda 1 rulet makinesi ve topu, 1 kırmızı renkli çuha, 682 para yerine kullanılan renkli pula el konuldu.

Gözaltına alınan mekan sahibi ile kumar oynadıkları iddia edilen 6 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.???????

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatalca'da kumar oynadıkları iddia edilen kişilere para cezası verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çatalca'da kumar oynadıkları iddia edilen kişilere para cezası verildi - Son Dakika
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