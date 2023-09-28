İstanbul Çatalca'da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü, araçlar çukurlara düştü - Son Dakika

İstanbul Çatalca'da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü, araçlar çukurlara düştü

Son Güncelleme: 28.09.2023 17:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da öğlen saatlerinde yağış başladı. Yağmur nedeniyle Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi Perşembe Pazarı'nın kurulduğu alanda yol çöktü. O sırada yolda bulunan iki araç açılan çukurlara düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan art arda uyarıların ardından İstanbul'da öğlen saatlerinde yağış başladı.

PAZAR YERİNDE YOL ÇÖKTÜ

Yağmur nedeniyle Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi Perşembe Pazarı'nın kurulduğu alanda yol çöktü. O sırada yolda bulunan iki araç açılan çukurlara düştü.

OTOMOBİLLERDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İstanbul'un göbeğinde meydana gelen olayda yaralanan olmazken, yolda oluşan çukurlara düşen 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ferhatpaşa Mahallesi, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul Çatalca'da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü, araçlar çukurlara düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Çatalca'da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü, araçlar çukurlara düştü - Son Dakika
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