İstanbul Çatalca'da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü, araçlar çukurlara düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan art arda uyarıların ardından İstanbul'da öğlen saatlerinde yağış başladı.

PAZAR YERİNDE YOL ÇÖKTÜ

Yağmur nedeniyle Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi Perşembe Pazarı'nın kurulduğu alanda yol çöktü. O sırada yolda bulunan iki araç açılan çukurlara düştü.

OTOMOBİLLERDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İstanbul'un göbeğinde meydana gelen olayda yaralanan olmazken, yolda oluşan çukurlara düşen 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.