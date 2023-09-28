İstanbul Çatalca'da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü, araçlar çukurlara düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan art arda uyarıların ardından İstanbul'da öğlen saatlerinde yağış başladı.
Yağmur nedeniyle Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi Perşembe Pazarı'nın kurulduğu alanda yol çöktü. O sırada yolda bulunan iki araç açılan çukurlara düştü.
İstanbul'un göbeğinde meydana gelen olayda yaralanan olmazken, yolda oluşan çukurlara düşen 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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