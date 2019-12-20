İstanbul-çatalca durusu gölü'nde kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu - Son Dakika

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İstanbul-çatalca durusu gölü'nde kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu
6 saat önce
ÇATALCA DURUSU GÖLÜ'NDE KAYIP İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU (2) (Aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:32 Kaynak: DHA
İSTANBUL-ÇATALCA DURUSU GÖLÜ'NDE KAYIP İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU (2) (Aktüel)
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