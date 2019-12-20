İstanbul-çatalca durusu gölü'nde kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-çatalca durusu gölü'nde kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu - Son Dakika

İstanbul-çatalca durusu gölü'nde kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu

6 saat önce

ÇATALCA DURUSU GÖLÜ'NDE KAYIP İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU (2) (Aktüel)

İSTANBUL-ÇATALCA DURUSU GÖLÜ'NDE KAYIP İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU (2) (Aktüel)

İstanbul-çatalca durusu gölü'nde kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu

DURUSU GÖLÜ, Aktüel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:32 Kaynak: DHA
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