Son Dakika Haberleri: İstanbul-çavuşoğlu ırak dışişleri bakanı ile görüştü
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İstanbul-çavuşoğlu ırak dışişleri bakanı ile görüştü

6 saat önce

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katıldı.

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu konferansta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed El Hekim ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve ikili ilişkiler ele alındı.

İstanbul-çavuşoğlu ırak dışişleri bakanı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Irak, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:11 Kaynak: DHA
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