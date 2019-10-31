İstanbul-çavuşoğlu ırak dışişleri bakanı ile görüştü
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Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:11 Kaynak: DHA
Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu konferansta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed El Hekim ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve ikili ilişkiler ele alındı.
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