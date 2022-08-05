Çekmeköy'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Çekmeköy'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

05.08.2022 11:09

İstanbul Çekmeköy'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

İstanbul Çekmeköy'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Şile istikametine seyir halindeki Hüseyin Öztürk idaresinde 58 ABU 709 plakalı inşaat molozu yüklü hafriyat kamyonu, Taşdelen mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazanın etkisiyle sürücü araçta sıkışırken, kamyondaki molozlar yola saçıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede Şile ve Ümraniye istikametlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaynak: AA

Hüseyin Öztürk, İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çekmeköy'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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