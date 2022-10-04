İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

04.10.2022 03:25

ÇEKMEKÖY'de bir gecekondu alev alev yandı.

ÇEKMEKÖY'de bir gecekondu alev alev yandı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Nişantepe Mahallesi Toprak Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede gecekonduyu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gecekondudaki alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. Çevrede korkuya neden olan yangının ardından gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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