Çekmeköy'de kaçak sigara üretilen tütün deposuna baskın - Son Dakika
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Çekmeköy'de kaçak sigara üretilen tütün deposuna baskın

15.06.2022 13:42
Çekmeköy'de kaçak sigara üretilen tütün deposuna baskın

ÇEKMEKÖY'de kaçak sigara üretimi yapılan tütün deposuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

ÇEKMEKÖY'de kaçak sigara üretimi yapılan tütün deposuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Çekmeköy, Aydınlar Mahallesi'nde boş bir binaya şüpheli kişiler tarafından koli bırakıldığı haberini alan polis ekipleri harekete geçti. 13 Haziran'da adrese baskın yapan polis  S.S.,T.S, ve N.B isimli şüphelileri  gözaltına aldı.  Adreste yapılan aramalarda, 364 kilogram tütün, 3770 adet boş makaron, 400 adet sarılı sigara, 3 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, çok sayıda sigara paketleme kartonu ele geçirildi. 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet' ten haklarında işlem yapılan S.S., T.S, ve N.B çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.


Çekmeköy'de kaçak sigara üretilen tütün deposuna baskın
Çekmeköy'de kaçak sigara üretilen tütün deposuna baskın
Çekmeköy'de kaçak sigara üretilen tütün deposuna baskın
YORUMLAR
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Çekmeköy'de kaçak tütün deposuna baskın: 3 gözaltı Çekmeköy'de kaçak tütün deposuna baskın: 3 gözaltı Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de kaçak sigara üretilen tütün deposuna baskın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy'de kaçak sigara üretilen tütün deposuna baskın - Son Dakika
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