İstanbul-çekmeköy'de kamyonet su kanalına düştü - Son Dakika

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İstanbul-çekmeköy'de kamyonet su kanalına düştü
6 saat önce
ÇEKMEKÖY' de buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet su kanalına düştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:08 Kaynak: DHA
ÇEKMEKÖY' de buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet su kanalına düştü. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, su kanalına düşen kamyonet vinçle çıkarıldı.
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