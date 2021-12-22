İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI, KARDA DRİFT YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'de kar yağışı başladı. Vatandaşlar kartopu oynamak için sokağa çıkarken bir sürücünün kar yağışı sırasında drift yaptığı anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı Çekmeköy'ün bazı kesimlerinde yolları beyaza bürüdü.

Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar kartopu oynarken, bir otomobil sürücüsünün aracıyla cadde üzerinde dakikalarca drift yaptığı anlar kameraya yansıdı. Bazı cadde ve sokaklar tamamen bembeyaza kaplandı. Otomobillerin üzerinde kar birikintileri oluştu.