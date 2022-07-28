Çekmeköy'de motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çekmeköy'de motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı

28.07.2022 13:46

İstanbul Çekmeköy'de, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Çekmeköy'de, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güngören Mahallesi'ndeki bir adresten 24 Temmuz'da motosiklet çalındığı yönünde bilgi alınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, araştırma yapan ekipler, hırsızlığı yaşı küçük 2 şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüphelilerden C.K, 27 Temmuz'da Nişantepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K, sevk edildiği adliye makamlarca serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
TEM'DE PEŞ PEŞE HAFRİYAT KAMYONU KAZALARI-2 TEM'DE PEŞ PEŞE HAFRİYAT KAMYONU KAZALARI-2 Züleyha Gülüm, Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşümünü Meclis'e Taşıdı Züleyha Gülüm, Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşümünü Meclis'e Taşıdı Şentop, Gürcistan Dışişleri Bakanını Kabul Etti Şentop, Gürcistan Dışişleri Bakanını Kabul Etti
Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:29 PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkıyor! Yıldız futbolcu hapis cezası alabilir...
19:02 Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişiye soruşturma açıldı
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 19:54:18. #1.12#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement