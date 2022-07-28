İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güngören Mahallesi'ndeki bir adresten 24 Temmuz'da motosiklet çalındığı yönünde bilgi alınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çekmeköy'de motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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