İstanbul- Çekmeköy'de Ormanlık Alanda Bulunan Havan Mermisi Patlatıldı
39 dakika önce
Çekmeköy'de eski askeri bölgede havan mermisi bulundu.
Çekmeköy
'de eski askeri bölgede havan mermisi bulundu. Mermi, olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.
Eski askeri bölgedeki ormanlık alan içinde spor yapan bir vatandaş, çalılıklar arasında askeri bir mühimmat görerek durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis
ekipleri, merminin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek, bomba imha uzmanlarına haber verdi. Bomba imha ekipleri, paslanmış, vasfını kaybetmiş olduğunu belirledikleri havan mermisini fünye ile patlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:41 Kaynak: DHA
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