Edinilen bilgilere göre, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Barbaros caddesinde bulunan Yenidoğan metro şantiyesinde kule vincin rüzgarın etkisiyle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çalışanlardan 3 işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si hayatını kaybetti. Bir kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Çekmeköy Metro Şantiyesinde Meydana Gelen Kazada İki İşçi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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