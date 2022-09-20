İstanbul Çekmeköy Metro Şantiyesinde Meydana Gelen Kazada İki İşçi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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İstanbul Çekmeköy Metro Şantiyesinde Meydana Gelen Kazada İki İşçi Yaşamını Yitirdi

20.09.2022 17:17
İstanbul Çekmeköy Metro Şantiyesinde Meydana Gelen Kazada İki İşçi Yaşamını Yitirdi

İstanbul Çekmeköy metro şantiyesinde vinç kurulumu sırasında, rüzgarında etkisiyle kule vinç devrildi. Kazada, 2 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi ağır yaralandı.

İstanbul Çekmeköy metro şantiyesinde vinç kurulumu sırasında, rüzgarında etkisiyle kule vinç devrildi. Kazada, 2 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi ağır yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çekmeköy metro şantiyesinde meydana gelen kazada iki işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Barbaros caddesinde bulunan Yenidoğan metro şantiyesinde kule vincin rüzgarın etkisiyle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çalışanlardan 3 işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si hayatını kaybetti. Bir kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Çekmeköy Metro Şantiyesinde Meydana Gelen Kazada İki İşçi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Çekmeköy Metro Şantiyesinde Meydana Gelen Kazada İki İşçi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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