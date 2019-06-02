İSTANBUL - ÇEKMEKÖY VAHŞETİNİN ZANLISI TUTUKLANDI
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İstanbul DHA - ÇEKMEKÖY'de Özbek bir kişinin boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:33 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - ÇEKMEKÖY'de Özbek bir kişinin boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde Özbekistan uyruklu O.H. boğazı kesilerek öldürülmüştü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu Özbekistan uyruklu S.S. (24) Ümraniye'de yakalandı. S.S. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine görderildi.
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