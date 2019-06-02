Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - ÇEKMEKÖY VAHŞETİNİN ZANLISI TUTUKLANDI
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL - ÇEKMEKÖY VAHŞETİNİN ZANLISI TUTUKLANDI

56 dakika önce

İstanbul DHA - ÇEKMEKÖY'de Özbek bir kişinin boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İSTANBUL - ÇEKMEKÖY VAHŞETİNİN ZANLISI TUTUKLANDI, System.String[]

İstanbul DHA -  ÇEKMEKÖY'de Özbek bir kişinin boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde   Özbekistan uyruklu O.H. boğazı kesilerek öldürülmüştü. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu Özbekistan uyruklu S.S. (24) Ümraniye'de yakalandı. S.S. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine görderildi.

Görüntü Dökümü;:
--------
-Zanlının adliyey sevki


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:33 Kaynak: DHA
DHA, Çekmeköy, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da koca dehşeti! Çocuklarının yanında öldürdü, yol kenarına bırakıp kaçtı İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu İstanbul Havalimanı'nı Mayıs ayında 5,2 milyon yolcu kullandı DHA DIŞ - Çinliler, Maraş dondurması için kuyrukta

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 13:29:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - ÇEKMEKÖY VAHŞETİNİN ZANLISI TUTUKLANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]