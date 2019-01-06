İstanbul- Çengelköy'de Haç Çıkarma Töreni
27 dakika önce
Ortadokslar, bugün Hz. İsa'nın doğum günü ve vaftiz edilişini kutluyor.
Ortadokslar, bugün Hz. İsa'nın doğum günü ve vaftiz edilişini kutluyor. İstanbul
'da da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Üsküdar
Çengelköy'de de tören vardı. Üsküdar Çengelköy Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi
'nde Aramisu Kassanos'un yönettiği ayinin ardından ziyaretçiler kortej ile birlikte Çengelköy İskelesi'ne geldi. Denizdeki tekneden atlayan 6 kişi denize atılan haçı almak için birbirleriyle yarıştı. Atılan haçı Mişel Şahbaz adlı yüzücü aldı. Şahbaz 'İlk defa katılıyorum. İlk defa kazanıyorum. Çok duyguluyum, çok heyecanlıyım. Deniz çok soğuktu dedi. Karaya çıkan yüzücülere altın haç hediye edildi. Töreni çok sayıda vatandaş izledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:53 Kaynak: DHA
Beşiktaş, Isimat-Mirin Transferini KAP'a Bildirdi
Benzinciye Dalan Sürücü, Köpeğine Sarılarak Uyudu
Amatör Futbol Takımlarının Taraftarları, Barış İçin Bir Araya Geldi!
Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı