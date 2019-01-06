Son Dakika Haberleri: İstanbul- Çengelköy'de Haç Çıkarma Töreni

İstanbul- Çengelköy'de Haç Çıkarma Töreni

27 dakika önce

Ortadokslar, bugün Hz. İsa'nın doğum günü ve vaftiz edilişini kutluyor.

İstanbul- Çengelköy'de Haç Çıkarma Töreni, System.String[]
Ortadokslar, bugün Hz. İsa'nın doğum günü ve vaftiz edilişini kutluyor. İstanbul'da da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Üsküdar Çengelköy'de de tören vardı. Üsküdar Çengelköy Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi'nde Aramisu Kassanos'un yönettiği ayinin ardından ziyaretçiler kortej ile birlikte Çengelköy İskelesi'ne geldi. Denizdeki tekneden atlayan 6 kişi denize atılan haçı almak için birbirleriyle yarıştı. Atılan haçı Mişel Şahbaz adlı yüzücü aldı. Şahbaz 'İlk defa katılıyorum. İlk defa kazanıyorum. Çok duyguluyum, çok heyecanlıyım. Deniz çok soğuktu dedi. Karaya çıkan yüzücülere altın haç hediye edildi. Töreni çok sayıda vatandaş izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:53 Kaynak: DHA

Aya Yorgi Kilisesi, İstanbul, Güncel
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