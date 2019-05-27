İSTANBUL - ÇERKEZKÖY'DE YANAN AMBULANSTAKİ BEBEK ÖLDÜ (1)
4 saat önce
ÇERKEZKÖY'DE YANAN AMBULANSTAKİ BEBEK ÖLDÜ (1)Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ - İstanbul DHA - ÇERKEZKÖY'de yanan ambulanstaki bebek öldü.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:44 Kaynak: DHA
DHA İSTANBUL - ÇERKEZKÖY'DE YANAN AMBULANSTAKİ BEBEK ÖLDÜ (1)
Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ - İstanbul DHA - ÇERKEZKÖY'de yanan ambulanstaki bebek öldü.
İstanbul'dan Edirne'ye gittiği öğrenilen bir ambulans, TEM Otoyolu Çerkezköy mevkiinde yandı. Küle dönen ambulansta bulunan 3 aylık bebek hayatını kaybetti. Olay yerinde jandarmanın incelemesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan ambulans
-Küle dönen ambulans
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