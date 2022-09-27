Doktora Saldıran Hasta Yakınına İyi Hal İndirimi Yapıldı, 9 Ay 10 Gün Hapis Cezası Verildi - Son Dakika
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Doktora Saldıran Hasta Yakınına İyi Hal İndirimi Yapıldı, 9 Ay 10 Gün Hapis Cezası Verildi

27.09.2022 15:43

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi sırasında doktora saldıran hasta yakını sanık Selim Duman’a, “Kamu görevlisini kasten yaralama” suçundan, hakkında iyi hal indirimi de uygulanarak 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi sırasında doktora saldıran hasta yakını sanık Selim Duman'a, "Kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan, hakkında iyi hal indirimi de uygulanarak 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

İstanbul Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nde doktorluk yapan Dursun Dorukhan Altınışık, 25 Şubat 2022 tarihinde eşini tedavi için hastaneye getiren Selim Duman'ın saldırısına uğramıştı. "Eşimin canını yaktın" gerekçesiyle doktor Altınışık'a saldıran Selim Duman, olayın ardından tutuklanmış, nisan ayında ise tahliye edilmişti.

Bugün, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında tarafların avukatları hazır bulundu.

Mahkemede savunma yapan sanık avukatı, müvekkili Selim Duman'ın beraatını talep etti. Mağdur doktor Dursun Dorukhan Altınışık'ın avukatı ise, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 9 AY 10 GÜN HAPSE HÜKMEDİLDİ

Kararını açıklayan hakim, sanık Selim Duman'a, "Kamu görevlisini kasten yaralamak" suçundan önce 11 ay 7 gün hapis cezası verdi. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışını göz önünde bulunduran mahkeme, sanık hakkında takdir indirimi uygulayarak cezayı 9 ay 10 güne indirdi. Mahkeme, sanığa verilen cezada ertelemeye veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Selim Duman'ın, "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

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Kaynak: ANKA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktora Saldıran Hasta Yakınına İyi Hal İndirimi Yapıldı, 9 Ay 10 Gün Hapis Cezası Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doktora Saldıran Hasta Yakınına İyi Hal İndirimi Yapıldı, 9 Ay 10 Gün Hapis Cezası Verildi - Son Dakika
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