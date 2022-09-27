Mahkemede savunma yapan sanık avukatı, müvekkili Selim Duman'ın beraatını talep etti. Mağdur doktor Dursun Dorukhan Altınışık'ın avukatı ise, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nde doktorluk yapan Dursun Dorukhan Altınışık, 25 Şubat 2022 tarihinde eşini tedavi için hastaneye getiren Selim Duman'ın saldırısına uğramıştı. "Eşimin canını yaktın" gerekçesiyle doktor Altınışık'a saldıran Selim Duman, olayın ardından tutuklanmış, nisan ayında ise tahliye edilmişti.

Kaynak: ANKA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Doktora Saldıran Hasta Yakınına İyi Hal İndirimi Yapıldı, 9 Ay 10 Gün Hapis Cezası Verildi - Son Dakika

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