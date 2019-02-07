İstanbul- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kartal'daki Çökmeyle İlgili Açıklama (1)
2 saat önce
Haber-Kamera: İstanbul DHAÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama yaptı.
Haber-Kamera: İstanbul
DHA Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum, Kartal
'da çöken binayla ilgili açıklama yaptı. Kurum, "Alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut" dedi.
Bakan Kurum, "Riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa o binalarla ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda işlemler yapılacak" diye konuştu.
Görüntü Dökümü;
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-Bakanın açıklaması
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:27 Kaynak: DHA
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