Son Dakika Haberleri: İstanbul- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kartal'daki Çökmeyle İlgili Açıklama (1)

İstanbul- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kartal'daki Çökmeyle İlgili Açıklama (1)

2 saat önce

Haber-Kamera: İstanbul DHAÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kartal'daki Çökmeyle İlgili Açıklama (1), System.String[]
Haber-Kamera: İstanbul DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama yaptı. Kurum, "Alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut" dedi.

Bakan Kurum,  "Riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa o binalarla ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda işlemler yapılacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü;

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-Bakanın açıklaması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:27 Kaynak: DHA

Murat Kurum, İstanbul, Kartal, Güncel
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