İSTANBUL-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Silivri'ye 2 adet çöp toplama aracı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Silivri'ye 2 adet çöp toplama aracı

İSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın girişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 2 adet çöp toplama aracı dün teslim alındı. Çöpünü kendi imkanları ile toplayan tek belediye olduklarını belirten Başkan Yılmaz, "5 yıl için bir hesap yaparsak, yaklaşık 65-70 milyon lira gibi bir rakam çöpe gitmemiş ve belediyemizin kasasında kalarak vatandaşlarımıza hizmet olarak dönecek." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Silivri ziyareti esnasında Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından talep edilen 2 adet çöp toplama aracı dün teslim alındı. İstanbul'da çöpünü kendi imkanları ile toplayan tek belediye olduklarını duyuran Silivri Belediyesi'nin envanterine giren hibe araç sayısı 33'e yükseldi. Silivri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde son hazırlıkları yapılan kamyonlar kısa bir süre sonra hizmette kullanılmaya başlanacak.

'KENDİ İMKANLARI İLE ÇÖPÜNÜ TOPLAYAN TEK BELEDİYEYİZ'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 2 adet çöp kamyonunu inceledi. Bakan Kurum'a teşekkür eden Başkan Yılmaz, İstanbul'da 39 ilçe içerisinde çöpünü kendi imkanları ile toplayan tek belediye olduklarını belirterek şunları söyledi; 'Öncelikle bugün iki tane çöp toplama aracını Silivri Belediyesine hibe eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Belediyelerin en önemli görevlerinden birisi evsel atıkların yani kent çöpünün toplanmasıdır. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, şunun altını özellikle çizmek istiyorum; İstanbul'da 39 ilçe arasında çöpünü ihale etmeden kendi imkanları, kendi kaynakları ile toplayan tek belediye Silivri Belediyesi'dir.'

'YAKLAŞIK 70 MİLYON LİRA BELEDİYE KASASINDA KALACAK'

Belediye imkanlarıyla toplamaktaki amacı açıklayan Başkan Yılmaz, 'Vatandaşlarımız 'Bunun bize ne faydası var" diye sorabilirler. Bu sebeple buna da bir açıklık getirmek istiyorum. Biz göreve geldiğimizde bu çöp bir yılda müteahhit aracılığı ile 18 milyon liraya, eski para ile 18 trilyona toplanıyordu. Biz de şunu söyledik; 'Biz kendi imkanlarımızla kendi kaynaklarımızla bu çöpü çok daha ucuza toplayabiliriz.' Şu anda çöp işini ihale etmeyen tek belediye olarak, kendi imkanlarımız ve kaynaklarımızla 4,4 milyon gibi bir rakama topluyoruz. Yani başka bir ifadeyle 13,5 milyon lira Silivri Belediyesi'nin kasasında kalıyor ve bu kasada kalan para ile biz Silivri'ye yol, park ve çeşitli hizmetler sunabiliyoruz. Şunu da eklemek istiyorum. 5 yıl için bir hesap yaparsak, yaklaşık 65-70 milyon lira gibi bir rakam çöpe gitmemiş ve belediyemizin kasasında kalarak vatandaşlarımıza hizmet olarak dönecek. Şu ana kadar 31 aracı hayırsever vatandaşımızın bağışları ile belediyemize kazandırdık. 2 adet aracımızı da bakanlığımızın hibesi ile kazandırarak 33 aracı belediyemizin envanterine kayıt etmiş durumdayız. Yaptığımız bu hizmeti kamuoyunun ve Silivrili hemşerilerimizin takdirine bırakıyorum? şeklinde konuştu.