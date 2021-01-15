İstanbul çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

İstanbul çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

15.01.2021 09:31
İstanbul çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nin doğusu, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nin doğusu, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Tekirdağ, İstanbul çevreleri ile bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının sabah Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli, sıcaklıklarının da bölgede mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olması öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, sabah saatlerinde kuzey ve batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bölgede, kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi, Tekirdağ, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor - Son Dakika


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