İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası - Son Dakika

İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası

25.10.2020 18:16
İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası, System.String[]

Türk tenisinin en köklü organizasyonlarından İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası'nda teklerde Belaruslu Ilya Ivashka şampiyonluğa ulaştı.

Türk tenisinin en köklü organizasyonlarından İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası'nda teklerde Belaruslu Ilya Ivashka şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TED Kulübü kortlarında bu yıl 72'ncisi düzenlenen turnuvanın tekler finalinde Ilya Ivashka ile Slovak Martin Klizan karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 6-1 ve 6-4'lük setler sonucunda 2-0 kazanan Ilya Ivashka, turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende, tenisçilere ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz verdi.

Mehmet Tınaz yaptığı konuşmada, ATP'nin 72 yıldır devam eden turnuvaya destek verdiğini belirterek, "ATP, 80 bin dolarlık ödülü olan bu turnuvayı 105 bin dolara çıkardı ve ana sponsoru oldu. Kendilerine bu organizasyonun devamını sağladıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Kızları Turnuvamız var. Bu turnuvaya da yine dünya sıralamasındaki üst düzey oyuncular gelecek." ifadelerini kullandı.

Cengiz Durmuş, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen turnuvanın yapılmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde tenisin en iyi noktalara gelebilmesi adına tenisin hafızası olmuş İstanbul Challenger TED Open'ın bu yıl burada yapılmış olmasının ne kadar önemli olduğunu, ATP'nin turnuvaya sahip çıkması ile görüyoruz. Bu etkiyi yaratmak TED Spor Kulübünün yönetim kurulu ve değerli başkanı Mehmet Tınaz'ın çalışmalarının sonucudur. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Türkiye Tenis Federasyonu olarak biz kulüplerimizin bu zor zamanlarda ne kadar büyük işler başardığına şahit oluyoruz. Muhteşem bir final izledik. İstanbul Challenger TED Open'ın devam etmesi adına biz de federasyon olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız."

İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası
İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası
İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası
İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası
İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası
İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası
İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası
İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası

Mehmet Tınaz, İstanbul, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası - Son Dakika Spor

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