İSTANBUL- CHELSEA TARAFTARI BEŞİKTAŞ'TA EĞLENDİ
1 saat önce
İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHAChelsea Taraftarı maç öncesi Beşiktaş'ta eğlendi.
İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 07:14 Kaynak: DHA
Chelsea Taraftarı maç öncesi Beşiktaş'ta eğlendi. Beşiktaş Çarşı'da toplanan taraftarlara Beşiktaşlı taraftarlar da eşlik etti.
Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı! Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı Kuleli Askeri Lisesi Araplara mı satıldı? CHP iddiayı Meclis'e taşıdı Bakan Kasapoğlu, intihar girişiminde bulunan gencin hayatını kurtardı