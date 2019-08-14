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İSTANBUL- CHELSEA TARAFTARI BEŞİKTAŞ'TA EĞLENDİ

1 saat önce

İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHAChelsea Taraftarı maç öncesi Beşiktaş'ta eğlendi.

İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA
Chelsea Taraftarı maç öncesi Beşiktaş'ta eğlendi. Beşiktaş Çarşı'da toplanan taraftarlara Beşiktaşlı taraftarlar da eşlik etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 07:14 Kaynak: DHA
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