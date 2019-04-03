İstanbul - CHP 13 İlçe İçin İtirazda Bulundu

Haber-Kamera: Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İstanbul, DHACumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'da 12 ilçede sandık kurulları tarafından geçersiz oyların sayılmasına ve Çatalca'da ise tüm oyların sayılmasına ilişkin ilçe seçim kurulları tarafından verilen kararlara itiraz etti.

Haber-Kamera: Özden ATİK - Serpil KIRKESER/ İstanbul, DHA



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'da 12 ilçede sandık kurulları tarafından geçersiz oyların sayılmasına ve Çatalca'da ise tüm oyların sayılmasına ilişkin ilçe seçim kurulları tarafından verilen kararlara itiraz etti. Gerekçelendirilmeden verilen kararların tedbiren durdurulması da istendi.



CHP İl Başkanlığı Disiplin Kurulu Başkanı Doğuşcan Aydın Aygün ve avukat Mehmet Süleyman Türker, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu'na geldiler. CHP, Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde geçersiz oyların yeniden sayım kararına ve Çatalca'da da ise tüm oyların yeniden sayım kararına itirazda bulundu.



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-CHP'li avukatlar dilekçelerini sunarken



-Genel ve detaylar

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