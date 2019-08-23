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İSTANBUL - ÇİÇEK KAVGASINI DAMAT AYIRDI

1 saat önce

Haber-Kamera: Özgür EREN Şişli'de nikah dairesinde çiçekleri koparan çocukları uyaran görevli ile çocukların yakını yumruklu kavgaya tutuştu.

İSTANBUL - ÇİÇEK KAVGASINI DAMAT AYIRDI, System.String[]

Haber-Kamera: Özgür EREN
Şişli'de nikah dairesinde çiçekleri koparan çocukları uyaran görevli ile çocukların yakını yumruklu  kavgaya tutuştu. Kavgayı damat ve diğer davetliler ayırdı. Kavga anı ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Olay Şişli Evlendirme Dairesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Yakınlarının nikahı için evlendirme dairesine gelen davetliler  nikah dairesinin önünde nikah saatini beklemeye başladı. Nikaha gelen damat ve gelin yakınlarının çocukları düğün sahiplerine gönderilen çelenklerin çiçeklerini koparmaya başladı. Çocuklar nikah dairesi görevlileri tarafından uyarıldı.
Bir süre sonra tekrar çocuklar çelenklerde bulunan çiçekleri tekrar koparmaya başladı. Görevliler çocukları tekrar uyarınca bu kez araya çocukların yakınları girdi. Görevliler ve çocukların yakınları bir süre  tartıştıktan sonra olay kavgaya dönüştü ve iki kişi  yumruklaşmaya başladı. Hemen araya giren diğer davetliler ve damat kavgayı ayırdı. Kavga sırasında bazı kadınlar çığlık atarken  evlendirme dairesinde kısa süreli panik yaşandı. Bu kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü
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-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ
-İki kişinin kavga etmesi
-Kavgayı ayırmaya çalışanlar
-Çığlıkların yükselmesi
-Kavga edenlerin ayrılması
-Damattan detay görüntü


Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:01 Kaynak: DHA
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