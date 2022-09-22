İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, gün boyunca aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. Akşam saatlerindeki sağanak geçişlerinin ardından güneşin çıkmasıyla birlikte gökyüzünde çift gökkuşağı oluştu. Kartpostallık görüntülere sahne olan anlar vatandaşların da ilgisini çekti.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ÇİFT GÖKKUŞAĞI KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU - Son Dakika

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