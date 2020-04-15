İSTANBUL-Çiftçilere 15 bin adet atalık sebze fidesi dağıtılacak - Son Dakika
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İSTANBUL-Çiftçilere 15 bin adet atalık sebze fidesi dağıtılacak

6 saat önce

Çiftçilere 15 bin adet atalık sebze fidesi dağıtılacakİSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde 15 bin adet atalık sebze fidesi üretti.

Çiftçilere 15 bin adet atalık sebze fidesi dağıtılacak

İSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde 15 bin adet atalık sebze fidesi üretti. Ekim yapılmasının ardından elde edilecek ürün ihtiyaç sahiplerine ve yaygınlaştırılması için de çiftçilere dağıtılacak.

Silivri Belediyesi, Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'ndeki (TÜRAM) yerli ve milli üretime yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 250 dönüm arazi üzerine kurulu TÜRAM'da yerel tohumların yaygınlaştırılmasına destek olmak amacıyla yapılan örnek çalışmalar kapsamında 15 bin adet atalık sebze fidesi yetiştirildi. Şubat ayı itibarı ile ekimi yapılan 40 farklı çeşit domates, 25 farklı çeşit biber, 16 farklı çeşit karpuz, 19 farklı çeşit kavun, 8 farklı çeşit patlıcan, 10 farklı çeşit salatalık ve 2 farklı çeşit acur olmak üzere 120 çeşitte toplam 15 bin adet atalık tohumdan elde edilen fide yeşermeye başladı. Yetiştirilen fidelerin bir kısmı tohum çoğaltma parsellerine, bir kısmı da büyük sebze parsellerine dikilerek Silivrili çiftçilere örnek model olacağı belirtildi.

BAŞKAN YILMAZ; 'ÜRETMEYE VE GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bir yandan koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığı ile mücadele ederken diğer yandan da tarımsal üretim yaptıklarını söyledi. Fidelerden elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını, ayrıca yaygınlaştırılması için de çiftçilere hediye edileceğini ifade eden Yılmaz, 'Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezimizdeyiz. Her ne kadar ülke olarak koronavirüs ile mücadele etsek de hayatın devam ettiğinden hareketle Silivri Belediyesi'nin bölgedeki tarıma, tarımcılığa vereceği desteğin her geçen gün artarak devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Bugün de yine TÜRAM'da ürettiğimiz atalık tohumları yani yerel ve mili tohumları elde ettiğimiz seradayız. Yaklaşık 15 binin üzerinde fide üretildi. Buradaki amaç arpa, buğday, kanola gibi geleneksel tarımdan Silivri'deki hemşerilerimizi kurtarıp, daha nitelikli, ürün çeşitliliğinin arttığı, kazancın arttığı bir tarıma doğru onları taşıyabilmek. Bu amaçla biz TÜRAM'da yerli milli atalık tohumlardan ürettiğimiz fideleri, Silivri Belediyesi'ne ait arazilerde ekeceğiz. Buradan elde edeceğimiz ürünün büyük bir bölümünü yine Gıda Bankası ile Silivri'de yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. Ayrıca buradan elde ettiğimiz tohumlarla da Silivri'deki çiftçiyi ücretsiz destekleyip onlara da atalık tohumlardan destek vereceğiz. Biz her geçen gün Silivri'nin İstanbul'da yaratacağı en büyük farkın verimli tarım arazileri ve hayvancılık ile yaratacağını düşünüyoruz. Onun için TÜRAM'da üretmeye, geliştirmeye devam edeceğiz' diye konuştu.

İSTANBUL-Çiftçilere 15 bin adet atalık sebze fidesi dağıtılacak

İstanbul, Silivri, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:11 Kaynak: DHA

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