İstanbul - Çipras'ın Ruhban Okulu Ziyareti (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu olacak.

Haber: Gülseli KENARLI - Güven USTA/ İstanbul DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu olacak. Çipras'ın ziyareti öncesinde Heybeliada'da iskeleden itibaren polisin geniş güvenlik önlemi aldı.



Ruhan Okulu'na Çipras'ın programını izlemeye gelen gazeteciler üzerleri aranarak içeri alındı.



Okul içinde bulunan kilisede ise Fener Rum Patriği Bartolomeos'un katılımıyla bir ayin düzenlendi.



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Fener Rum Patriği Bartolomeos eşliğinde Heybeliada Ruhban Okulu'nu gezecek, buradaki kütüphane ve kilisede incelemelerde bulunacak. Çipras, Bartolomeos ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.



Görüntü Dökümü:



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İskeleden görüntüler



Polislerin görüntüsü



Ruhban okulundan görüntüler



Güvenlik önlemlerinden görüntüler



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