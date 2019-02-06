Son Dakika Haberleri: İstanbul - Çipras'ın Ruhban Okulu Ziyareti (1)

İstanbul - Çipras'ın Ruhban Okulu Ziyareti (1)

1 saat önce

Haber: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu olacak.

İstanbul - Çipras'ın Ruhban Okulu Ziyareti (1), System.String[]
Haber: Gülseli KENARLI - Güven USTA/ İstanbul DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu olacak. Çipras'ın ziyareti öncesinde Heybeliada'da iskeleden itibaren polisin geniş güvenlik önlemi aldı. 

Ruhan Okulu'na Çipras'ın programını izlemeye gelen gazeteciler üzerleri aranarak içeri alındı. 

Okul içinde bulunan kilisede ise  Fener Rum Patriği Bartolomeos'un katılımıyla bir ayin düzenlendi. 

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras,  Fener Rum Patriği Bartolomeos eşliğinde Heybeliada Ruhban Okulu'nu gezecek, buradaki kütüphane ve kilisede incelemelerde bulunacak. Çipras, Bartolomeos ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüntü Dökümü:

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İskeleden görüntüler

Polislerin görüntüsü

Ruhban okulundan görüntüler

Güvenlik önlemlerinden görüntüler

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:50 Kaynak: DHA

Yunanistan, Heybeliada, İstanbul, Güncel
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