İstanbul Çocuk Maratonu Maltepe'de yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul tarafından bu yıl 5'ncisi düzenlenecek İstanbul Çocuk Maratonu, 22 Eylül'de Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleşecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Çocuk Maratonu, 22 Eylül Pazar günü Maltepe sahilinde binlerce küçük koşucuyu ağırlayacak. Geçen yıl 10 binin üzerinde çocuğun katılımıyla düzenlenen, "En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru"na sahip etkinlikte, çocuklar "Hoşgeldin Şampiyon" ve "Katılmak Kazanmaktır" sloganlarıyla karşılanacak.



0-15 yaş arası çocukların aileleriyle katılacakları etkinlikte tüm çocuklar şampiyon olacak. Maraton bilinci ve spor kültürünü aşılamak amacıyla düzenlenen koşularda, katılan her çocuğa şampiyonluk madalyası ve sertifikası verilecek.



Bu yıl da katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte yer almak isteyenler www.cocukmaratonu.istanbul web sitesi üzerinden on-line kayıt yapabiliyorlar.



Her yaştan çocuk maraton heyecanı yaşayacak

Etkinlikte, 0-3 yaş, 4-5 yaş ve 6-7 yaş grubu çocuklar, 300 metre mesafeyi anne ve babaları eşliğinde, 8-9 yaş, 10-11 yaş, 12-13 yaş grubu çocuklar ise 900 metre mesafeyi kendi başlarına koşarak maraton heyecanı yaşayacak. 14-15 yaş grubu çocuklar bin 500 metre mesafede koşu deneyimi kazanma imkanı bulacak. Ayrıca, down sendromlu çocuklar da İstanbul Çocuk Maratonu'nda yer alarak madalya kazanmanın sevincini tadacak.

2018 yılında "En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru" kıran etkinlik, 2017 yılında ise İstanbul Çocuk Maratonu ACE of M.I.C.E. tarafından "Yılın En İyi Çocuk Etkinliği" seçilmişti.