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"İstanbul Çocuklara Soruyor" KidZania'da - Son Dakika

"İstanbul Çocuklara Soruyor" KidZania'da

16.02.2022 11:34
"İstanbul Çocuklara Soruyor" KidZania'da

Çocukların görüş ve talepleriyle kent gelişimi ve yönetimine katılmalarının bir hak olduğu anlayışını benimseyen "İstanbul Çocuklara Soruyor" projesinin paydaşları arasında yer alan KidZania, İstanbul Kent Konseyi tarafından "İstanbul'da yaşayan her çocuk, Çocuk Meclisinin doğal bir...

Çocukların görüş ve talepleriyle kent gelişimi ve yönetimine katılmalarının bir hak olduğu anlayışını benimseyen "İstanbul Çocuklara Soruyor" projesinin paydaşları arasında yer alan KidZania, İstanbul Kent Konseyi tarafından "İstanbul'da yaşayan her çocuk, Çocuk Meclisinin doğal bir üyesidir" yaklaşımı ile geliştirilen projeye 17 – 20 Şubat tarihleri arasında ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Çocukların eğlenerek öğrendiği ve 120'den fazla mesleği deneyimlediği dünyanın ilk ve tek çocuk ülkesi KidZania, İstanbul Kent Konseyi tarafından İnformel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri iş birliği ile hayata geçirilen "İstanbul Çocuklara Soruyor" projesine 17-20 Şubat tarihleri arasında ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kent nüfusunun en az dörtte birini oluşturan ve kentin bir nesnesi değil öznesi konumunda bulunan çocukları duymak, duyurmak ve onların karar süreçlerine doğrudan katılım hakları savunmak hedefiyle hayata geçirilen "İstanbul Çocuklara Soruyor" projesi 6-14 yaş arası binlerce çocuğun katılımını hedefliyor.

Çocukların söz sahibi olduğu "Daha İyi Bir Dünya" tutkusuyla kurulmuş, dünyanın ilk ve tek çocuk ülkesi olan KidZania, İstanbul'un her tarafında, çocuklar için daha iyi bir İstanbul'un yol haritasını onlarla birlikte oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında "İstanbul Çocuklara Soruyor-DOLAŞIYOR" uygulaması durakları arasında yer alacak. Çocukların birer "İstanbul Uzmanı" olarak İstanbul'u mercek altına alacakları, kendi gözlemleri, algıları, ihtiyaçları, hayallerinin yanı sıra kendi çözüm önerilerini oluşturarak İstanbul'un şekillenmesinde kendi sözlerini söyleyecekleri proje paydaşları arasında yer alan KidZania, 17-20 Şubat tarihleri arasında kapılarını bu kez İstanbul için çocuklara açacak.

Proje kapsamında dünyanın ilk ve tek çocuk ülkesi KidZania İstanbul'da "İstanbul Çocuklara Soruyor – Dolaşıyor" İstasyonu kurularak motorlu taşıt araçlarının "bakımı/ muayenesi" metaforu üzerinden katılımcı çocuklar, bir araç bakım servisinde çalışan "uzman" rolünü üstlenebilecekler. Uzman olarak İstanbul'u kendi bakış açıları ile servise alarak iyi işleyen, aksayan yönlerini belirledikleri, iyileştirilmesi, geliştirilmesi için önerilerini oluşturdukları bir içeriğe sahip olan çalışmada çocuklar, büründükleri rolle birlikte İstanbul'la ilgili görüşlerini ve önerilerini yansıtma imkanı bulacaklar.


İstanbul Çocuklara Soruyor KidZania'da
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Kent Konseyi, İstanbul, Tragger, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İstanbul Çocuklara Soruyor' KidZania'da - Son Dakika


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