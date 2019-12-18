Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "2002 yılında 38 coğrafi işaretli ürünümüz varken bugün 464 coğrafi işaretli ürünümüz var." dedi.

Metro Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) desteği ile 2. İstanbul Coğrafi İşaret Zirvesi düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Kacır, coğrafi işaretli ürünlerin çok güçlü olduğunu sadece isimleri duyulduğunda bile zihin ve damakta lezzet ve tadların hatırlandığını söyledi.

Kacır, "Dolayısıyla bu gücün ekonomik değere dönüşmesi, Türkiye'nin ekonomik büyüme hikayesinde bir kaldıraç rolü üstlenmesi, ihracatımızı güçlendirmesi aslında çok mümkün. Türkiye'de son 15-20 yıllık dönemde coğrafi işaret ürünlerimizin sayısı arttı. 2002 yılında 38 coğrafi işaretli ürünümüz varken bugün 464 coğrafi işaretli ürünümüz var." şeklinde konuştu.

Ürünlerin coğrafi işaretleri olmasını sağlama konusunda aslında bütün Anadolu sanatına yayılmış büyük bir duyarlılık ve hassasiyet olduğunun altını çizen Kacır, coğrafi işaretleri ürünlerimizin sayısını arttırmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kacır, "Bir yandan da coğrafi işaretli ürünlerin korunmasını ve etkin şekilde denetlenmesini bunun yanında bütün bu alanın Metro'nun yaptığı çalışmalar ile bir ekonomik değer ortaya çıkarmasını sağlamak önümüzdeki dönem hepimizin önceliği olacak." diye konuştu.

Türk Patenti'nin Avrupa Birliği Komisyonu ile birtakım iş birlikleri yapmakta olduğunu ve önümüzdeki dönemde bunları artırıyor olacaklarını belirten Kacır, "Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretlerimizinde yakın gelecekte 35'e çıkmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Birliği, coğrafi işaretlerden yıllık 75 milyar dolarlık bir katma değer sağlıyor"

Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai ise Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sayısının 464'e yakın ve bir o kadar daha aday ürünün olduğunu potansiyelinin ise 2 bin 500'den fazla olduğunu belirterek, "Bu rakam neredeyse tüm Avrupa'nın toplam ürün potansiyeliyle aynı. Avrupa Birliği, coğrafi işaretlerden yıllık 75 milyar dolarlık bir katma değer sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Minialai, Türkiye'nin bu potansiyelini hak ettiği noktaya getirilmesi Türk ekonomisine milyarlarca dolar katma değer anlamına geldiğini söyledi.

Minialai, "Bu amaçla, İstanbul'un Osmanlı pirincinden Çengelköy salatalığına, Kalfaköy kömüründen çakıl domatesine tüm coğrafi işaretli ürünlerini yarınlara taşımak, değerlerini ortaya çıkarmak için paydaşlarımızla çalışıyoruz. Tüm ekosistemimizi, İstanbul'un bu kadar değerli bir zenginliklerini, ülkemizde ve yurt dışında daha güçlü bir şekilde duyurmak için ortak çalışmalara davet ediyoruz." dedi.

2012 yılında Metro Türkiye olarak coğrafi işaretli ürünler projesine başladıklarını belirten Minialai, şunları kaydetti:

"Bugün raflarımızda bulunan 150'ye yakın coğrafi işaretli ürün ve 10 Metro ülkesine yapılan yaklaşık 10 milyon avroluk ihracat rakamı bu çalışmalarımızın bir sonucudur. Şu ana kadar hayata geçirdiğimiz projelerle 120 restoranın menüsünde coğrafi işaretli ürünler kullanılmasını sağladık. Coğrafi işaretli ürünlerin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması için eğitim de şüphesiz en önemli konulardan biri. Bu nedenle 11. Kalkınma Planı'nda sunduğumuz öneri neticesinde, coğrafi işaretli ürünler bu yıl okullarımızda müfredata girdi. Bunun için geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir protokol imzalamıştık. Şu anda mesleki ve teknik liselerin yiyecek - içecek hizmet alanında okuyan yaklaşık 65 bin öğrenci derslerinde coğrafi işaretleri okuyor, öğreniyor.

Bunda katkımız olduğu için onur duyuyoruz. Çünkü coğrafi işaretli ürünler sadece Metro Türkiye'yi değil hepimizi daha güçlü yarınlara taşıyacak engin bir potansiyeldir. Yerli turist hafta sonları Gaziantep'e, Hatay'a birbirinden güzel yemekler yemeye gidiyor. Neden yabancı turist de bunu yapmasın? veya neden Ezine'ye yurt dışından turlar düzenlenmesin? Gelin bu potansiyeli hep birlikte ortaya çıkaralım, Türkiye'nin bu gizli hazinesini tüm dünyaya tanıtalım."

"Coğrafi işaretler alanında son dönemde büyük bir atılım içerisindeyiz"

TÜRKPATENT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da "Coğrafi işaretler alanında son dönemde büyük bir atılım içerisindeyiz." diye konuştu.

Son 3 yılda coğrafi işaret alanının çok fazla arttığını kaydeden Asan, daha önce coğrafi işaret tescillerinin çok yüksek olduğunu ulusal gazetelere ilan vermenin 15-20 bin lira olan maliyetlerin tamamını kaldırdıklarını belirtti. Asan, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı kurduklarının altını çizdi.

"Coğrafi işaretlerin tescil süreci ile ilgili çok ciddi bir atılım gerçekleştirdik"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, coğrafi işaretler denildiği zaman Metro'nun her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

Ülken, coğrafi işaretlerin kültürel bir değeri olduğunu ve bundan para kazanmak istediklerini belirten Ülken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ülkemizi kalkındırmak istiyoruz. Bunu değerlerimize sahip çıkarak yapmak istiyoruz. Türkiye olarak coğrafi işaretlerin tescil süreci ile ilgili çok ciddi bir atılım gerçekleştirdik. Bu noktada farkındalık oluşturmaya yönelik çok çalışma yapmaya gayret ettik. Bir çok ürünün tescilini yaptık bir çoğuda yolda."

İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani, Türkiye ve İtalya'nın önemli, kaliteli gastronomi geleneğini paylaştıklarını belirtti.